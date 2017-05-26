TSE define data para nova eleição ao executivo em Tacuru

A interinidade da gestão municipal de Tacuru, a 539 quilômetros de Aquidauana, está com os dias contados. Em recente atualização do calendário de eleições suplementares, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu a realização do pleito de prefeito e vice-prefeito para o município no próximo dia 04 de junho.

O primeiro colocado nas eleições de 2016, Claudio Rocha Barcelos, teve o pedido de candidatura indeferido por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER-MS) e confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde o início do ano Paulo Melo (PP), presidente da Câmara, tem sido o prefeito interino.

Como Claudio Rocha, que concorreu mesmo com o registro cassado, foi eleito com mais da metade dos votos nas eleições de outubro de 2016, o Código Eleitoral determina que hajam novas eleições. A coligação Unidos Por Tacuru, do segundo colocado, chegou a impetrar mandato de segurança, pedindo a diplomação do segundo colocado, Carlinhos Peregrini, não obtendo êxito por consta desta cláusula.

Outros cinco municípios brasileiros terão eleições no mesmo dia: Guaraqueçaba (PR), Moreira Sales (PR), Cristiano Otoni (MG),Taguatinga (TO) e Tomé-Açu (PA).