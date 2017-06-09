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Felipe Orro visita Maracaju e participa da entrega de viaturas

Flavio Brito

Publicado em 09/06/2017 às 08:12

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Dando sequência ao plano de levar segurança para os municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado entregou na noite de ontem mais 15 viaturas para sete municípios. O evento ocorreu no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, em Maracaju.

O Deputado Estadual Felipe Orro, que é um parceiro da cidade, participou do evento e destacou a importância do investimento na área da Segurança Pública. “As cidades que estão recebendo estas viaturas estão parabéns, são veículos que foram adquiridos pela metade do preço, graças ao trabalho da equipe competente do Governo do Estado”, falou.

Os veículos entregues contemplam a Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Os municípios que receberam as viaturas ontem à noite foram: Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da laguna, Jardim, Maracaju, Nioaque e Porto Murtinho.

Investimentos

Ao todo, nos dois anos e cinco meses da atual gestão, a frota de viaturas da corporação teve um incremento de 80%. Com investimentos de mais de R$ 100 milhões, a Segurança Pública segue como uma das prioridades do governador Reinaldo Azambuja.

Parceria

O Deputado Estadual Felipe Orro é um grande parceiro da cidade de Maracaju. O Hospital Soriano Correia da Silva, recebeu várias emendas parlamentares do deputado, que foram investidos na reforma da unidade de saúde, material permanente e aquisição de equipamentos médicos hospitalares para o pleno atendimento à população do município.

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