Felipe Orro participa da entrega de cobertores em Guia Lopes

Dando sequência à entrega de 100 mil cobertores e agasalhos promovida pelo Governo do Estado, o deputado estadual Felipe Orro, ao lado da vice-governadora, Rose Modesto, visitou as famílias carentes da cidade de Guia Lopes da Laguna, onde foram entregues cobertores para 500 famílias do município. Ao todo, famílias de 39 municípios foram beneficiadas.

Os dias têm sido de temperaturas baixas em todo Mato Grosso do Sul e a ajuda chegou em boa hora. “Está esfriando muito, e este cobertor vai fazer a diferença nas noites frias que têm feito nos últimos dias, agradeço por esta oportunidade, e com certeza as noites serão mais quentinhas”, disse Cândida Nunes Barbosa, de 70 anos, que ganhou um cobertor das mãos do deputado Felipe Orro.

O prefeito Jair Scapini destacou a quantidade de famílias atendidas na entrega dos cobertores, logo que, desta vez mais famílias foram atendidas pelo programa. “É a primeira vez que atingimos 500 famílias com a ajuda do governo do estado e com pouco de investimento do município conseguimos chegar a este número, e com isso, todos saem ganhando”, pontuou.

Para Felipe Orro ações como esta, do governo do Estado devem ser levadas em consideração, porque protege frio de pessoas carentes que em muitos casos não podem comprar um cobertor e esta ação veio para suprir esta demanda. “É gratificante participar de uma entrega com esta, são pessoas que realmente precisam de ajuda e ainda mais nestes dias frios que têm feito”, finalizou o deputado.