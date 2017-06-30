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Deputado Herculano Borges faz entrega da Comenda de Honra ao Mérito Legislativo Amigo do Idoso

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 13:35

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Herculano Borges participou da sessão solene na quarta-feira (28), para entregar a Comenda de Honra ao Mérito Legislativo “Amigo do Idoso”, que foi instituída pela resolução 1/2017.  A finalidade da honraria é homenagear as pessoas que prestaram relevantes serviços a população idosa de Mato Grosso do Sul.

Cerca de 350 mil pessoas com 60 anos ou mais residem em Mato Grosso do Sul sendo 113 mil em Campo Grande. O dado é estimativa do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa, uma das mais de 20 instituições que compõem a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. A maior bandeira do grupo tem sido a criação do Fundo Estadual do Idoso, para financiar ações voltadas aos idosos ou colaborar na implementação de políticas públicas.

“Na solenidade, percebemos a alegria nos rostos dos idosos. Ao cuidar deles, nós, conseqüentemente, cuidamos das famílias e isso é muito importante. Estamos no caminho certo”, disse o deputado Herculano Borges que é membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

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