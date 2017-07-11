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Política

Fórum dos Cacique de MS se reúne para debater candidatura a deputado estadual

Flavio Brito

Publicado em 11/07/2017 às 16:40

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De olho em quem possa atender as demandas das comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, os membros do Fórum de Caciques de Mato Grosso do Sul se reuniram no sábado (8), na comunidade indígena Aldeinha em Anastácio, para discutir a escolha de um represente para concorrer às eleições de 2018 como deputado estadual. 

De acordo com o presidente, Juscelino Custódio Mamede, a reunião contou com representante de aldeias de diversas regiões para iniciar os debates sobre esta possibilidade, mas não há um nome definido. “Não sabemos como vai ser a definição, mas a reunião é um pontapé inicial para essa discussão”, ressaltou o presidente do Fórum, em conversa com a equipe de reportagem de O Pantaneiro.

Outro ponto que foi debatido entre os caciques de Aquidauana, Anastácio, Dourados, Brasilândia e Corumbá foi o fortalecimento do próprio Fórum, explicou Juscelino, sobre o intercâmbio com as representantes do norte e sul do Estado. 

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