Após reivindicações de Felipe Orro, Governo recupera MS-156

As obras de reconstrução da MS-156, no trecho entre Caarapó e Amambai, foram solicitadas duas vezes pelo deputado Felipe Orro na Assembleia Legislativa. Com a liberação de investimentos do Governo do Estado para recuperação da via, as obras já se encontram em ritmo acelerado e a qualidade do pavimento chama a atenção de quem trafega pela via.

Na tarde de segunda-feira (20), Felipe Orro esteve no município de Amambai ao lado do governador Reinado Azambuja para vistoriar as obras onde os investimentos estaduais de R$ 55 milhões estão garantindo a reconstrução de 74 quilômetros das pistas, que estavam praticamente desfeitas.

"Sem dúvidas esta recuperação oferecerá muito mais segurança para os condutores que trafegam nesta importante rodovia do Conesul de nosso Estado, ligando Caarapó até Amambai. Os usuários da estrada ganham e o escoamento de cargas também será mais ágil, já que este trecho é muito importante na questão de logística", pontuou o deputado Felipe Orro.

A primeira reivindicação do deputado Felipe Orro para recuperação da rodovia foi feita em Sessão Plenária no ano de 2012. Em 2016, o parlamentar voltou a requerer a intervenção do Governo do Estado para recuperação do pavimento da MS-156, e agora a demanda está sendo atendida.

“Está sendo totalmente reconstruída, uma rodovia nova, com segurança e que vai durar por muito tempo”, declarou o governador Reinaldo Azambuja. Segundo ele, tanto o projeto quanto a execução dos trabalhos estão em execução seguindo alto padrão de qualidade. “Estamos utilizando os recursos públicos de forma que dure por muito tempo”, destacou.

“Essa rodovia já causou vários acidentes devido aos buracos que se criaram com a chuva no município no ano passado”, lembrou o prefeito de Caarapó, Mário Valério. “É uma obra que vai ter uma durabilidade muito grande e trará muitos benefícios aos produtores e a todos da região”, observou.