Governador recebe ministro da Educação e autoriza recapeamento em Bonito

Agenda
Antes disso, em Campo Grande, Reinaldo Azambuja anuncia resultados sobre a economia
O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), anuncia resultados da economia no Estado e assina a ordem de recapeamento de ruas de Bonito, município 257 km de Campo Grande, nesta segunda-feira (4).
A primeira agenda ocorre às 8h30, na Governadoria, localizada na avenida Poeta Manoel de Barros, no Parque dos Poderes.
Já em Bonito, às 15 horas, Azambuja assina a ordem de serviço de pavimento das ruas General Osório, Nelson Felício, 15 de Novembro, Felinto Muller, 29 de Maio, Santana, Monte Castelo, Nossa Senhora da Penha, Nova Jerusalém, das Flores e Luiz da Costa Leite.
O evento ocorre na rua Pilad Rebuá, esquina com a rua General Osório. Na mesma cidade, Reinaldo recebe o ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, às 16h15, no Aeroporto de Bonito.
Às 18 horas, ainda de acordo com o governo, eles participam da cerimônia de entrega do prêmio de Gestão Escolar Brasil 2017. A solenidade ocorre no Hotel Zagaia, na sala Karuha. O local está na Rodovia Bonito, Três Morros, km 0.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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