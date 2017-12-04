Governador recebe ministro da Educação e autoriza recapeamento em Bonito

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), anuncia resultados da economia no Estado e assina a ordem de recapeamento de ruas de Bonito, município 257 km de Campo Grande, nesta segunda-feira (4).

A primeira agenda ocorre às 8h30, na Governadoria, localizada na avenida Poeta Manoel de Barros, no Parque dos Poderes.

Já em Bonito, às 15 horas, Azambuja assina a ordem de serviço de pavimento das ruas General Osório, Nelson Felício, 15 de Novembro, Felinto Muller, 29 de Maio, Santana, Monte Castelo, Nossa Senhora da Penha, Nova Jerusalém, das Flores e Luiz da Costa Leite.

O evento ocorre na rua Pilad Rebuá, esquina com a rua General Osório. Na mesma cidade, Reinaldo recebe o ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, às 16h15, no Aeroporto de Bonito.

Às 18 horas, ainda de acordo com o governo, eles participam da cerimônia de entrega do prêmio de Gestão Escolar Brasil 2017. A solenidade ocorre no Hotel Zagaia, na sala Karuha. O local está na Rodovia Bonito, Três Morros, km 0.