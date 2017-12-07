Aprovada obrigatoriedade de coleta de medicamentos em farmácias

Política
Projeto de Lei foi aprovado durante a Ordem do Dia da Casa de Leis da última quarta-feira (06)
Foi aprovado, em segunda discussão, o Projeto de Lei (PL) 89/2017, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias manterem recipientes para coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com prazo de validade expirado.
Atualmente, a Lei 4.474, de 6 de março de 2014, prevê a obrigatoriedade apenas aos estabelecimentos privados. A proposta ainda institui a política de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto, observando o requisito de que devem os recipientes serem lacrados, de material impermeável, com abertura superior e específica para cada tipo de resíduo, a fim de que sejam realizados o depósito dos referidos produtos.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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