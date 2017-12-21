Utilização de cerol em pipas está proibida em todo o Mato Grosso do Sul

A partir desta quinta-feira (21), a utilização de cerol em pipas, linha chilena ou qualquer tipo de material cortante em linhas de pipa em Mato Grosso do Sul está terminante proibida. A proibição passa a valer após a aprovação da Lei 5.111, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), ocorrida em sessão da Assembleia Legislativa do Estado.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, a proibição baseia-se no perigo de utilização desses materiais, uma vez que são vários os casos registrados de lesões corporais e até mortes de pessoas que tiveram a linha enroscada pelo corpo.

A Lei 3.436, de 19 de novembro de 2007, que foi modificada, hoje em dia somente prevê multa e medidas socioeducativas para quem usar os artefatos cortantes. Pais ou responsáveis respondem como coautores do ato ilícito praticado por seus filhos.