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Utilização de cerol em pipas está proibida em todo o Mato Grosso do Sul

Proibição passa a valer a partir desta quinta-feira (21), após a aprovação da Lei 5.111, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB)

Schimene Duque Weber

Publicado em 21/12/2017 às 17:18

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A partir desta quinta-feira (21), a utilização de cerol em pipas, linha chilena ou qualquer tipo de material cortante em linhas de pipa em Mato Grosso do Sul está terminante proibida. A proibição passa a valer após a aprovação da Lei 5.111, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), ocorrida em sessão da Assembleia Legislativa do Estado.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, a proibição baseia-se no perigo de utilização desses materiais, uma vez que são vários os casos registrados de lesões corporais e até mortes de pessoas que tiveram a linha enroscada pelo corpo. 

A Lei 3.436, de 19 de novembro de 2007, que foi modificada, hoje em dia somente prevê multa e medidas socioeducativas para quem usar os artefatos cortantes. Pais ou responsáveis respondem como coautores do ato ilícito praticado por seus filhos.

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