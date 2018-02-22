Deputados voltam a debater Segurança Pública e Rinaldo defende atuação do Estado

O aumento da violência e da criminalidade no Brasil voltou a ser tema de debate durante a sessão desta quinta-feira (22/2), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Preocupados, os deputados estaduais discursaram sobre as medidas tomadas pela Segurança Pública, mas que sem os esforços conjuntos não consegue erradicar os problemas.

O líder do Governo na ALMS, deputado Professor Rinaldo (PSDB), relembrou que segurança é dever do Estado e direito do cidadão. “Mas quando há um morador que não cumpre sua parte, limpando seu terreno, por exemplo, facilitando assim que marginais se escondam ou uma cidade em que a prefeitura não investe em iluminação pública, tudo colabora para o aumento da violência. É preciso que todos façam sua parte e o Governo do Estado tem feito a sua”, afirmou.

Segundo o deputado, dados de entidades internacionais confirmam isso quando colocam Mato Grosso do Sul como o 4º estado mais seguro do país. “As polícias foram equipadas, foram mais promoções do que em 40 anos de Estado, milhões foram investidos e nossos recursos humanos são de primeira qualidade. Porém é muito mais complexo que isso. Um país continental, em que a riqueza por anos não foi investida na Educação e outras áreas, não vamos conseguir fazer tudo sem a ajuda dos cidadãos e da União”, explicou.

O deputado José Carlos Barbosa (PSB) também responsabilizou o Governo Federal. “Mato Grosso do Sul é o que mais apreende drogas, mas se a União não faz a parte dela nada disso adianta. Temos uma superlotação do Sistema Penitenciário, em que boa parte é preso federal e não há o ressarcimento do Governo Federal sobre o quanto foi gasto com eles aqui”, ressaltou Barbosinha.

Projeto de Lei

Professor Rinaldo ainda ocupou a tribuna para ressaltar projeto de lei que apresentou hoje, que declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto Nacional de Tecnologia e Biodireito, com sede em Campo Grande, dedicada a projetos de cunho social, de saúde, segurança alimentar, entre outros.

“Quero finalizar ressaltando que se não fossem entidades sociais como esta, que são de grande ajuda aos governos, nas questões da assistência social, imaginem como estaria esse país?”, questionou Rinaldo. A proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa de Leis.