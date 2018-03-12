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Saúde

Estado promoverá campanhas sobre alimentação saudável e alertará sobre obesidade

A lei permite que o Estado celebre convênios e parcerias com órgãos da União

Renan Nucci

Publicado em 12/03/2018 às 16:56

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Foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a Lei 5.162, de autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), que institui a Política Estadual de Combate à Obesidade e ao Sobrepeso - “Mato Grosso do Sul Mais Leve”. De acordo com o parlamentar, a finalidade é implementar ações eficazes para a redução de peso.

Constituem diretrizes da Política Estadual: promover e desenvolver programas e ações intersetoriais que efetivem o direito humano universal à alimentação e à nutrição adequadas; combater a obesidade infantil na rede escolar; utilizar locais públicos, como parques, escolas e postos de saúde, como espaços de implementação dos projetos; realizar campanhas de conscientização que ofereçam instruções básicas, por meio de materiais informativos e institucionais sobre alimentação adequada e estimular o aleitamento materno, como forma de prevenir tanto a obesidade quanto a desnutrição.

Além disso, prevê a capacitação do servidor público para que se torne agente multiplicador da segurança alimentar e nutricional em sua plenitude; a criação de centros de diagnóstico e acompanhamento dos casos de sobrepeso e de obesidade (integrados no Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional); adoção de medidas voltadas para o controle da publicidade de produtos alimentícios infantis, em parceria com as entidades representativas da área de propaganda, de empresas de comunicação, da sociedade civil e do setor produtivo.

“A lei permite que o Estado celebre convênios e parcerias com órgãos da União, visando à consecução dos objetivos da Política Mato Grosso do Sul Mais Leve. Ampliar o acesso à alimentação saudável e combater o sobrepeso e a obesidade deve ser prioridade”, afirmou Picarelli.

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