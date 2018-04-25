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Governador entrega Estação de Tratamento de Esgoto em Jateí

O empreendimento recebeu 73% de recursos federais da Funasa, do PAC2 (Programa de Aceleração do Crescimento) e 27% de verbas estaduais por meio de contratos e serviços da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 25/04/2018 às 07:33

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O governador Reinaldo Azambuja entregou na tarde de segunda-feira (23/04), em Jateí, na região leste do Estado, a Estaçao de Tratamento de Esgoto (Ete), no valor de R$ 2, 99 milhões de reais. O empreendimento recebeu 73% de recursos federais da Funasa, do PAC2 (Programa de Aceleração do Crescimento) e 27% de verbas estaduais por meio de contratos e serviços da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

O projeto concluído e entregue em Jateí, segundo o governador, representa a proposta do Governo para a universalização do esgotamento sanitário em todo MS. "Essa inauguração traz 98% de esgoto. A obra fez parte dos nossos 3 anos e 4 meses de Governo, no pacote de investimentos. Nós superamos a crise com obras estruturantes", enfatizou o governador.

Há quase um ano, a obra em Jateí vem sendo executada e prevê o atendimento para aproximadamente 3 mil moradores. "É uma grande conquista para região, houve ampliação da estação que tinha capacidade de 5 litros por segundo (de esgoto) e foi para 10 litros por segundo", explicou gerente regional, em Nova Andradina, Jair Ribeiro de Oliveira.

Com a nova estação, de acordo com o presidente da Sanesul, Luiz Rocha, Jateí recebeu a implantação de 11.360 metros de rede coletora de esgoto e 385 ligações domiciliares de esgoto e ganhou duas estações elevatórias e 192 metros de linha de recalque. "Ampliamos o atendimento à população, Jateí é uma das poucas cidades que tem quase 100 % de esgoto graças a parceria do Governo federal com o Governo estadual", destacou Luiz Rocha.

Nascido em Jateí, o supervisor da unidade da Sanesul José Fernandes comemorou pelo benefício à população jateínense. "Todos estão muito satisfeitos com 100% de água tratada e, agora 98% de esgoto. Quem quiser fazer a ligação já tem a rede à disposição", comentou o supervisor.

E, durante a solenidade, o prefeito de Jateí, Eraldo Jorge Leite, destacou a municipalização da gestão do Governo de Mato Grosso do Sul. "Nós agradecemos a todos que ajudam Jateí", discursou o prefeito de Jateí, Eraldo Jorge Leite.

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