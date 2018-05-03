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Toffoli nega pedido de Lula para transferir processo do sítio de Atibaia para SP

Lula está preso desde o dia 7 de abril em Curitiba cumprindo pena após ser condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no processo do tríplex do Guarujá

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/05/2018 às 11:20

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O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para obrigar o juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba (PR), a remeter o processo que o petista responde referente ao sítio de Atibaia (SP) para a Justiça Federal de São Paulo.

 

Os advogados de Lula haviam apresentado uma reclamação ao STF contra o fato de Moro já ter rejeitado a remessa dos autos desse processo para a Justiça Federal paulista.

Lula está preso desde o dia 7 de abril em Curitiba cumprindo pena após ser condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no processo do tríplex do Guarujá (SP), que tramitou sob Moro no Paraná.

Os defensores haviam usado como argumentado para o pedido de transferência o fato de o Supremo ter determinado na semana passada a exclusão de trechos de delações de executivos da Odebrecht desse processo e também de uma outra ação que envolve a compra de um terreno para o Instituto Lula.

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