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ALMS faz intermediação junto ao Governo para beneficiar servidores da Educação

Os profissionais reivindicam a incorporação do abono salarial de R$ 200,00 aos vencimentos dos servidores

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2018 às 17:18

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Uma comissão formada por deputados da ALMS e representantes dos servidores administrativos da Educação se reuniu com o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, para intermediar o envio de Projeto de Lei em benefício da categoria. Os profissionais reivindicam a incorporação do abono salarial de R$ 200,00 aos vencimentos dos servidores. O encontro foi realizado nesta terça-feira (3) na secretaria de Governo.

Segundo o deputado João Grandão (PT), um dos parlamentares presentes no encontro, o Governo do Estado se comprometeu a analisar o pedido. “Agora o governo vai estudar as questões jurídicas. Se estiver tudo certo, a ideia é que o projeto seja encaminhado ainda hoje à Assembleia. Existe a disposição por parte da Casa de Leis de a qualquer momento ser chamado para atender os anseios dos servidores. Estamos aguardando uma nova reunião esta tarde”, afirmou.

“Mais uma reunião com o Governo do Estado buscando garantir o cumprimento do acordo firmado em abril deste ano entre os administrativos da educação e o Executivo. É importante para a categoria a incorporação do abono salarial de R$ 200 aos vencimentos dos servidores”, disse o deputado Amarildo Cruz.

Comissão - O grupo, formado para solicitar o Projeto de Lei ao Governo, foi criado após conversa entre os deputados da ALMS, a Federação dos Trabalhadores em Educação (Fetems) e o Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted). A sessão ordinária desta terça-feira ficou suspensa durante 15 minutos para as tratativas do grupo antes da ida à governadoria. Os servidores administrativos da Educação estiveram presentes no Plenário Júlio Maia para cobrar e acompanhar o andamento das decisões sobre a solicitação.

Essa não é a primeira vez que os servidores administrativos da Educação comparecem à Casa de Leis para reivindicar a inclusão do abono. Na última quinta-feira (28), os profissionais também estiveram na ALMS solicitando o apoio dos deputados estaduais para o encaminhamento do projeto por parte do Governo do Estado. Participaram também da reunião dos deputados Professor Rinaldo Modesto (PSDB), Barbosinha (DEM), Cabo Almi (PT) e Paulo Siufi (MDB). 

 

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