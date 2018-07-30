Reunião aponta Tiago Roda como pré-candidato a deputado Federal

Aquidauana
A reunião aconteceu na região da Santa Terezinha
Em reunião realizada neste domingo, 29, militantes de movimentos sociais, dirigentes partidários e a direção estadual do PC do B, discutiram o nome do jovem Tiago Roda para disputar uma vaga na Câmara Federal.
A reunião aconteceu na região da Santa Terezinha em Aquidauana e agregou representantes de diversos movimentos sociais, dirigentes comunitários, estudantes, sindicalistas além de militantes dos partidos de orientação socialista da cidade.
O encontro serviu para fortalecer a ideia em torno da necessidade de renovar com qualidade e compromissos éticos a política em nosso estado, haja vista que o quadro atual representa, na opinião da maioria dos presentes ao encontro, um perigoso retrocesso na política estadual.
No sentido de fortalecer as lutas sociais, a política com autonomia e livre das práticas viciadas e conservadoras o PC do B deverá apresentar o nome de Tiago Roda para avaliação da sociedade no pleito que se aproxima.
Roda foi candidato a prefeito pelo PSOL nas últimas eleições em Aquidauana e se converte numa das mais jovens lideranças políticas do campo popular no estado. A convenção do PC do B ocorrerá no próximo fim de semana em Campo Grande onde o nome de Tiago poderá ser ratificado e confirmado para a disputa.
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