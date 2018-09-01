Maior ação voltada para os povos indígenas em MS, a Caravana da Saúde chegou a 20 aldeias em 9 municípios

“Nunca houve na nossa história uma ação como essa dentro das aldeias. Essa ação do governador Reinaldo Azambuja aproxima a saúde dos indígenas porque muitos não conseguem sair de dentro das comunidades”, afirmou subsecretária de Políticas Públicas para Indígenas do Estado, Silvana Terena.

As duas primeiras edições do programa de saúde aconteceram nas regiões de Miranda e Aquidauana e atendeu uma maioria de índios Terenas. Na região Sul-Fronteira de Mato Grosso do Sul, a Caravana vai atender 20 aldeias e 9 municípios das etnias Guarani e Kaiowá.

Entre as especialidades oferecidas em consultas estão: cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrino, odontologia, psiquiatria, urologia e psicologia.

Os indígenas ainda têm acesso a exames eletrocardiograma, eletroencefalograma, PSA (câncer de próstata), preventivo (papanicolau), mamografia, ultrassonografia, câncer de pele e prevenção ao câncer bucal.

Serviços como reconhecimento de União Estável, Emissão de 1° Via de RG e CPF também estão disponíveis. Há ainda atividades culturais e de entretenimento (atividades esportivas, brinquedos e atividades infantis e pintura em crianças).

Serão realizadas quase 3000 consultas e exames, ao todo, sendo quase 2 mil consultas e mais de 500 exames. A Caravana também irá atender algumas cirurgias eletivas, pré-agendadas.

O Governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, continua expandindo a atuação da Caravana, entregando 17 caixas cirúrgicas para o Hospital regional de Amambai, investindo na prevenção e estruturando os hospitais para que as pessoas continuem sendo atendidas mesmo fora dos mutirões.

Nessa etapa vão ser atendidos os municípios de: Amambai (Amambai, Limão Verde, Jaguary), Coronel Sapucaia (Taquapery, Kurussu Ambá - acampamento). Aral Moreira (Guassuti, Guaiviry - acampamento), Eldorado (Cerrito), Laguna Carapã (Guaimbé, Rancho Jacaré), Iguatemi (Pielito Kuê - acampamento), Japorã (Porto Lindo, Ivy Katu), Sete Quedas (Sombrerito), Paranhos (Arroio Corá, Paraguassú, Pirajuí, Potrero- Guassú, Sete Cerros, Ypoi yvikatu).