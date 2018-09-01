Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:13

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Maior ação voltada para os povos indígenas em MS, a Caravana da Saúde chegou a 20 aldeias em 9 municípios

As duas primeiras edições do programa de saúde aconteceram nas regiões de Miranda e Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 01/09/2018 às 09:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

“Nunca houve na nossa história uma ação como essa dentro das aldeias. Essa ação do governador Reinaldo Azambuja aproxima a saúde dos indígenas porque muitos não conseguem sair de dentro das comunidades”, afirmou subsecretária de Políticas Públicas para Indígenas do Estado, Silvana Terena.

As duas primeiras edições do programa de saúde aconteceram nas regiões de Miranda e Aquidauana e atendeu uma maioria de índios Terenas. Na região Sul-Fronteira de Mato Grosso do Sul, a Caravana vai atender 20 aldeias e 9 municípios das etnias Guarani e Kaiowá.

Entre as especialidades oferecidas em consultas estão: cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrino, odontologia, psiquiatria, urologia e psicologia.

Os indígenas ainda têm acesso a exames eletrocardiograma, eletroencefalograma, PSA (câncer de próstata), preventivo (papanicolau), mamografia, ultrassonografia, câncer de pele e prevenção ao câncer bucal.

Serviços como reconhecimento de União Estável, Emissão de 1° Via de RG e CPF também estão disponíveis. Há ainda atividades culturais e de entretenimento (atividades esportivas, brinquedos e atividades infantis e pintura em crianças).

Serão realizadas quase 3000 consultas e exames, ao todo, sendo quase 2 mil consultas e mais de 500 exames. A Caravana também irá atender algumas cirurgias eletivas, pré-agendadas.

O Governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, continua expandindo a atuação da Caravana, entregando 17 caixas cirúrgicas para o Hospital regional de Amambai, investindo na prevenção e estruturando os hospitais para que as pessoas continuem sendo atendidas mesmo fora dos mutirões.

Nessa etapa vão ser atendidos os municípios de: Amambai (Amambai, Limão Verde, Jaguary), Coronel Sapucaia (Taquapery, Kurussu Ambá - acampamento). Aral Moreira (Guassuti, Guaiviry - acampamento), Eldorado (Cerrito), Laguna Carapã (Guaimbé, Rancho Jacaré), Iguatemi (Pielito Kuê - acampamento), Japorã (Porto Lindo, Ivy Katu), Sete Quedas (Sombrerito), Paranhos (Arroio Corá, Paraguassú, Pirajuí, Potrero- Guassú, Sete Cerros, Ypoi yvikatu).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo