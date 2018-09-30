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Confederação Nacional do Transporte

Nova pesquisa aponta para 2º turno entre Jair Bolsonaro e Haddad

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 28 deste mês e ouviu mais de duas mil pessoas

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/09/2018 às 11:15

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A CNT (Confederação Nacional do Transporte) divulgou hoje (30), o resultado da 139ª pesquisa de intenção de voto para candidatos à presidência do Brasil, em primeiro e segundo turno. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 28 deste mês e ouviu mais de duas mil pessoas.

Conforme a Confederação, a pesquisa realizada com 2002 pessoas, apontou que se, a eleição fosse hoje, haveria segundo turno para a eleição presidencial, com a disputa ocorrendo entre Jair Bolsonaro (PSL), citado por 28,2%, e Fernando Haddad (PT), que aparece com 25,2%.

“É importante observar que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad são os candidatos cujos eleitores se declaram como os mais decididos a confirmar o voto neles – acima de 80% para ambos”, descreve a CNT. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT) com 9,4%, e Geraldo Alckmin (PSDB) com 7,3%.

Para o segundo turno, caso a eleição fosse hoje, Haddad venceria Bolsonaro, por 42,7% a 37,3%. Já o candidato do PSL perderia de Ciro Gomes e venceria de Geraldo Alckmin. Em uma disputa entre Haddad e Gomes, os dois aparecem empatados tecnicamente e ambos venceriam de Alckmin.

Bolsonaro registrou um aumento no índice de rejeição aos candidatos, já Haddad, Gomes e Alckimin ficaram estáveis. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. Ainda segundo a Confederação, os eleitores estão mais interessados nas eleições e opções de candidatos nesses últimos dias.

“Conclusão: Apesar de ainda estar em aberto, a eleição presidencial indica sinais de que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad se consolidam como os candidatos que estarão no 2º turno”, concluiu a CNT.

A pesquisa foi realizada em 137 municípios de 25 Estados brasileiros, das cinco regiões do país e traz as preferências dos entrevistados para os dois turnos, o limite de voto, o grau de informação dos eleitores a respeito dos candidatos, o interesse nas eleições e a percepção de desempenho dos candidatos na propaganda eleitoral.

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