Com 93% das urnas apuradas, MS terá segundo turno entre Reinaldo Azambuja e Odilon de Oliveira

Novas Batalhas
Candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja computa 44,68% e o Juiz Odilon de Oliveira, 31,74%
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) já apurou 93% das urnas e a tendência ao segundo turno se confirmou.
O candidato a reeleição do Governo do Estado, Reinaldo Azambuja, computa 44,68% dos votos válidos, enquanto seu adversário direto, o Juiz Odilon de Oliveira, recebeu a preferência de 31,74% do eleitorado sul-mato-grossense.
A apuração total deverá ser concluída até as 19h deste domingo (07).
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