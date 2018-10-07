Com 93% das urnas apuradas, MS terá segundo turno entre Reinaldo Azambuja e Odilon de Oliveira

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) já apurou 93% das urnas e a tendência ao segundo turno se confirmou.

O candidato a reeleição do Governo do Estado, Reinaldo Azambuja, computa 44,68% dos votos válidos, enquanto seu adversário direto, o Juiz Odilon de Oliveira, recebeu a preferência de 31,74% do eleitorado sul-mato-grossense.

A apuração total deverá ser concluída até as 19h deste domingo (07).