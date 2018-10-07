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Política

João Alfredo, do PSOL, é o primeiro candidato ao governo a votar

Acompanhado da esposa, político vota em Ribas do Rio Pardo

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2018 às 09:00

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O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul João Alfredo (PSOL) foi o primeiro a votar entre os que pleiteiam a vaga do Executivo estadual. Em Ribas do Rio Pardo, o político chegou às 8h15 e votou acompanhado da esposa na Escola Estadual Dr. João Ponce de Arruda.

Sem aparecer entre os principais candidatos nas pesquisas de intenção de voto, João Alfredo disse após votar que espera surpreender e chegar ao segundo turno das eleições para governador.

“O eleitor foi às ruas, o eleitor protestou, o eleitor bateu panela, o eleitor fez todo um trabalho de combate a corrupção, aplaudiu Sérgio Moro, então a expectativa é que ele faça esse voto de renovação, que ele faça essa reflexão da importância do voto, da importância de modificar o nosso sistema eleitoral, que infelizmente está falido, muito podre. A expectativa na apuração é que nós possamos mostrar que as pesquisas estão equivocadas. Estamos ainda na esperança de que haverá um segundo turno e que nós podemos chegar até ele”, comentou.

O candidato disse perceber o baixo movimento de eleitores na cidade do interior. “Acredito que haverá uma harmonia, uma tranquilidade. Mas infelizmente o que a gente percebe é que haverá um alto índice de abstenção. Nós podemos ver pelos ônibus de transporte de eleitores pouca gente da zona rural, nas eleições anteriores em um horário desses teríamos muito mais gente aqui neste colégio. Infelizmente é um eleitor desacreditado talvez não venha votar nessas eleições”, concluiu.

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