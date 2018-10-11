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Eleições 2018

Odilon recebe apoio do MDB para segundo turno das eleições

De acordo com Júnior Mochi, a decisão foi tomada durante reunião na segunda-feira

Renan Nucci

Publicado em 11/10/2018 às 11:02

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Três dias após encerramento do primeiro turno das eleições, o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, juiz Odilon de Oliveira (PDT) recebeu apoio fundamental para vencer as eleições no segundo turno. O deputado estadual Junior Mochi, que ficou em terceiro lugar na disputa ao governo de MS, recebendo mais de 150 mil votos, foi o responsável por anunciar que o MDB, em decisão da maioria da direção executiva deliberou apoio ao pedetista.

De acordo com Júnior Mochi, a decisão foi tomada durante reunião na segunda-feira, 8, logo após o resultado do primeiro turno das eleições, que reuniu representantes do partido e também das legendas aliadas. “Nós ouvimos atentamente cada um e durante quase três horas nós de reunião tivemos uma manifestação de uma maioria muito grande em favor de que o MDB e os partidos que tiveram aqui aliançados pudessem então apoiar neste segundo turno a candidatura do juiz Odilon”.

O apoio foi recebido com alegria pelo pedetista, que participou da coletiva de anúncio na sede do MDB. Para Odilon, este foi um momento de emoção e relembrou nomes importantes do MDB, como o senador Ramez Tebet e o ex-governador Wilson Barbosa Martins. “Não só o coração da gente tremula, mas a alma também. Estou recebendo um apoio aqui em favor da sociedade, aqui representada neste ato solene por todos vocês. Apoio de pessoas importantes, de um partido importante e eu quero trazer a lembrança de Wilson Barbosa Martins e Ramez Tebet”, lembrou.

Júnior Mochi também afirmou que a partir de agora está à disposição de Odilon e que ele participará da campanha da forma que o cabeça de chapa entender ser a melhor. “Ele vai dizer o que ele quer fazer na campanha dele e naquilo que ele entender nós vamos fazer”. Na ocasião, Mochi também informou que a direção emedebista de MS também decidiu apoiar o presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL.

Odilon também aproveitou a oportunidade para anunciar o apoio pessoal a Bolsonaro.

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