Aquidauana: Prefeito destaca parceria dos vereadores na posse da nova Mesa Diretora

Tomou posse em sessão solene na manhã de hoje, 21, a nova comissão da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020 da Câmara Municipal de Aquidauana. O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da vice-prefeita Selma Suleiman compuseram a mesa de autoridades da sessão solene.

A Mesa Diretora eleita é presidida pelo vereador Mauro Luiz Batista (Mauro do Atlântico), 1ª secretária, Lenilda Damasceno, vice-presidente, Valter Neves e 2º secretário, Marcelo Garcia.

A nova Mesa Diretora empossa passará a atuar a partir do dia 1º janeiro de 2019, conforme o Decreto nº 022/2018, que estabelece nova redação do parágrafo 6º do Artigo 42 da Lei Orgânica Municipal e a redação do parágrafo 3º do Artigo 26 do Regimento Interno da Casa, observada a Resolução nº 004/2018.

O prefeito Odilon Ribeiro ao fazer uso da palavra, falou da importância do trabalho em conjunto entre prefeitura e câmara, destacando que cada vereador tem seu papel fundamental na sociedade, no legislativo e na forma de atuar junto à Administração Municipal, buscando meios de ajudar no desenvolvimento da cidade e na gestão. O prefeito também pontuou o biênio de trabalhos realizados por Aquidauana, driblando a crise e dificuldades.

“Estamos completando um biênio de mandato, com lutas, desafios e dificuldades enormes. Ao final do ano paramos para refletir sobre o tamanho da responsabilidade de cada um de nós. É importante que os vereadores e a comunidade entendam que ainda não saímos da crise, estamos enfrentando-a, aqui na Câmara, na Prefeitura e ter essa parceria entre os poderes fortalecida, garante que esses próximos dois anos sejam de desafios, mas de oportunidades e crescimento. Queremos ter mais dois anos valorosos e de muito trabalho para melhorar a nossa cidade e ver a nossa população mais feliz”, afirmou o prefeito Odilon.

Ainda em sua fala, o prefeito conclamou a nova Mesa Diretora e aos demais vereadores para buscarem mais parcerias, emendas e projetos para ajudar a prefeitura a continuar trabalhando pela cidade e para a comunidade. “Sabedoria, fé e determinação é o que desejo à Mesa Diretora e aos vereadores para o novo ano de muito trabalho por Aquidauana. Nós temos que olhar para a comunidade e ver as demandas, a necessidade das pessoas e o que podemos fazer na nossa missão pública para melhor a vida da nossa população”, finalizou o prefeito Odilon.

O novo presidente da Câmara Municipal, Mauro Batista agradeceu ao prefeito e aos demais vereadores pelo apoio e destacou que sua gestão no legislativo será republicana e propositiva em relação à Administração Municipal, para que o trabalho pela cidade possa acontecer de forma ágil e exitosa. “As pessoas têm o direito de duvidar da nossa competência, pois quando você não trabalha não se tem resultados e ninguém vai acreditar em você. A credibilidade e confiança só vem após os bons resultados. Vamos trabalhar por bons resultados”, afirmou Mauro.

Por sua vez, o ex-presidente da Casa de Leis, vereador Valter Neves também agradeceu aos pares pela colaboração em seu mandato e ao prefeito pelo apoio. Fez um breve resumo de suas ações e investimentos na Casa de Leis, projetos apresentados e melhorias estruturais.

Por fim, também prestigiaram a sessão solene, a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, secretários municipais de Aquidauana, familiares dos vereadores, o vereador Aldo José dos Santos, representando a Câmara de Anastácio e os líderes religiosos Pe. Sérgio Lima e Prª Márcia Leite, que no início da sessão ministraram uma bênção e pregaram palavras de fé e motivação.

