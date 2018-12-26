Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:09

Buscar

Últimas notícias
X

Em áudio

Bolsonaro elogia Nioaque e promete visita durante mandato

Presidente eleito já morou no município por 3 anos

Renan Nucci

Publicado em 26/12/2018 às 16:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) elogiou o município de Nioaque em mensagem de aúdio enviada ao militares do 9° Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro onde serviu como segundo tenente entre os anos de 1979 à 1981. Na mensagem enviada aos combatentes, Bolsonaro elogiou o município e prometeu uma visita durante seu mandato como presidente.

Na mensagem, Bolsonaro contou um pouco dos momentos em que viveu em Nioaque, que segundo ele fez parte de sua trajetória. “É motivo de satisfação e de orgulho dirigir a palavra a todos vocês e dizer que os momentos que passei ai por 3 anos onde tive o primeiro filho, obviamente marcaram minha vida”.

Além de contar um pouco da história, o presidente eleito elogiou o município onde viveu por 3 anos e prometeu voltar em  breve. “Uma cidade pequena e acolhedora com uma grande unidade militar do nosso Exército Brasileiro. Nioaque com certeza vai fazer parte, como já fez e vai fazer ainda mais da história do nosso Brasil, tendo em vista a situação política que nos encontramos. Em havendo oportunidade, obviamente  visitaremos essa inesquecível e querida Nioaque”, disse.

Bolsonaro finalizou a mensagem se despedindo dos combatentes. “Prezados combatentes mais uma vez um abraço a todos vocês e estamos juntos irmanados no futuro do nosso brasil, até breve”, finalizou.  

ÚLTIMA VISITA

No ano passado, Bolsonaro veio à Capital em Julho e visitou a cidade de Sidrolândia. Em seguida, partiu para Nioaque, onde  participou da celebração dos “150 Anos da Retirada da Laguna”, após ser convidado pelas autoridades locais e pelo deputado estadual, Coronel David, que organizou a vinda do candidato. Bolsonaro prestigiou o evento da cidade onde serviu o Exército, entre os anos de 1979 à 1981 como Segundo Tenente.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo