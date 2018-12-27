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Obra do Aquário do Pantanal terá nova licitação em 2019, diz Azambuja

Declaração aconteceu durante inauguração da reforma do Detran

Renan Nucci

Publicado em 27/12/2018 às 16:28

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Durante lançamento de reforma do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) declarou que pretende iniciar processo de licitação para a retomada da construção do Aquário do Pantanal no início de 2019. “Está judicializada e equalizada, estamos fazendo planilha de cálculo”, adiantou ele.

Azambuja salientou que tudo precisa estar dentro do aval da Justiça para que sua gestão não seja responsabilizada por erros do passado.

Ao ser indagado sobre onde o Executivo Estadual conseguiria recursos para a obra, o governador declarou que “provavelmente a fonte será proveniente de compensação ambiental”, valores de indenizações proveniente de degradações do meio ambiente.

Previsto para custar R$ 84 milhões, o Aquário do Pantanal já gastou cerca de R$ 210 milhões, em aditivos, e ainda vai precisar de mais R$ 39 milhões para ser concluído. Além do superfaturamento da obra, duas das três empresas que começaram o empreendimento desistiram e não vão terminar o serviço. 


REFORMA DETRAN

Na manhã desta quinta-feira (27) o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) participou do lançamento do aplicativo do Detran-MS. A nova ferramenta virtual permite que qualquer pessoa tenha acesso a informações diversas em menos de cinco minutos de espera.

A nova tecnologia oferece também gráfico de estatística e controle de informações de radares, em que será possível filtro na fiscalização de velocidade de motoristas, promovendo mais segurança a população. Carros com mandado de prisão também poderão ser identificados por meio de leitor de placas. 

O sistema digital que compartilha informações de documentos de pessoas, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), também foi implantado no trânsito de Mato Grosso do Sul, sendo o 5º estado a aderir. “Vamos buscar o que é de direito do governo. Vamos ter relação de débitos de pessoas inadimplentes”, comemorou o governador.  

O presidente do Detran, Roberto Hashioka, declarou que o programa também vai ajudar a identificar locais onde acontecem mais tragédias de trânsito.

Além do aplicativo, na ocasião foi inaugurada a reforma da escola destinada aos filhos dos servidores do Detran, bem como a entrada do departamento que recebeu pintura e guarita nova.

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