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Jamilson Name reivindica ao governo reforma de Escola Indígena em Aquidauana

A solicitação do deputado estadual Jamilson Name foi classificada como prioritária para o bem estar e melhor qualidade do ensino

Thailla Torres

Publicado em 25/05/2019 às 08:00

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O deputado estadual Jamilson Name solicitou ao Governo do Estado a reforma da Escola Estadual Indígena Pascoal Leite Dias, localizada na aldeia Limão Verde, município de Aquidauana. O pedido foi realizado em parceria do professor e coordenador Arcênio Francisco Dias, o cacique Sebastião Caetano Delfino, o vice-cacique e professor Alberto, e o vice-presidente do Conselho Tribal, Ronaldo Cordeiro, além do vereador Youssef Saliba.

A escola indígena oferece ensino médio de qualidade mesmo com dificuldades na estrutura física da unidade de ensino, como telhas quebradas, má estado de conservação das paredes e outros pontos que precisam urgente de melhorias para a segurança de alunos e professores.

A solicitação do deputado estadual Jamilson Name foi classificada como prioritária para o bem estar e melhor qualidade do ensino oferecido pelos professores, coordenação e direção da Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias. O pedido foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.

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