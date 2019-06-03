Presidente do Paraguai cancela agenda com Sérgio Moro

O mau tempo na fronteira que obrigou o ministro da Justiça Sérgio Moro a pousar impediu a vinda do presidente do Paraguai Mario Abdo Benítez para o encontro marcado para esta tarde em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS).

A ministra da Segurança da Argentina Patricia Bullrich também não conseguiu embarcar por falta de teto em Pedro Juan, onde um forte nevoeiro desde o início da manhã impede pousos e decolagens.

Com as ausências, a agenda para discutir medidas de combate ao crime organizado na fronteira envolve apenas Sérgio Moro e o ministro da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai, Arnaldo Giuzzio, e o comandante geral da Polícia Nacional Walter Vázquez.

Em Pedro Juan Caballero, Moro e Giuzzio também vão dar início oficial a mais uma fase da Operação Nova Aliança, que desde ontem está destruindo lavouras de maconha perto do território sul-mato-grossense.