Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:29

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Presidente do Paraguai cancela agenda com Sérgio Moro

Mas agenda para discutir medidas de combate ao crime organizado continua com Sérgio Moro, ministro do Paraguai, Arnaldo Giuzzio, e o comandante geral da Polícia Nacional Walter Vázquezuez.

Thailla Torres

Publicado em 03/06/2019 às 16:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O mau tempo na fronteira que obrigou o ministro da Justiça Sérgio Moro a pousar impediu a vinda do presidente do Paraguai Mario Abdo Benítez para o encontro marcado para esta tarde em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS).

A ministra da Segurança da Argentina Patricia Bullrich também não conseguiu embarcar por falta de teto em Pedro Juan, onde um forte nevoeiro desde o início da manhã impede pousos e decolagens.

Com as ausências, a agenda para discutir medidas de combate ao crime organizado na fronteira envolve apenas Sérgio Moro e o ministro da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai, Arnaldo Giuzzio, e o comandante geral da Polícia Nacional Walter Vázquez.

Em Pedro Juan Caballero, Moro e Giuzzio também vão dar início oficial a mais uma fase da Operação Nova Aliança, que desde ontem está destruindo lavouras de maconha perto do território sul-mato-grossense.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo