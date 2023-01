Governador firma acordo de cooperação para Educação, Saúde e Assistência

O Encontro aconteceu ontem / Divulgação

De acordo com o site Midiamax, o acordo foi firmado com o Imds (Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social), responsável por acompanhar, avaliar e propor políticas públicas.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu ontem (24), com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e outros economistas para firmar acordo de cooperação técnica nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social.

Eduardo se encontrou com Fraga e também com diretor-presidente do Imds, Paulo Tafner, e o diretor de Pesquisa, Sergio Guimarães Ferreira.

Ele destaca que a parceria será uma ajuda importante na construção de políticas públicas.

“O Imds tem um trabalho importante com entes públicos e não tenho dúvida que vai ser um grande parceiro de Mato Grosso do Sul, ajudando o Governo do Estado a detectar problemas, planejar, encontrar soluções e gerar resultado para a sociedade”, disse.

O Imds prestará consultoria gratuita à gestão estadual na construção de políticas públicas.

“Trabalhamos com entes públicos com o foco de resolver problemas, de forma gratuita. Estatutariamente o Imds é impedido de receber qualquer dinheiro pública”, explicou Paulo Tafner.

OImds receberá dados do Governo do Estado.

Entre os problemas já detectados pelo Instituto em Mato Grosso do Sul estão um alto índice de evasão escolar e incidência de doenças em grupos vulneráveis.