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Odilon Ribeiro confirma participação na convenção estadual do PL

Ex-prefeito de Aquidauana irá ao encontro estadual acompanhado por apoiadores; evento homologará as candidaturas do partido para as eleições de 2026

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/07/2026 às 07:59

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Odilon Ribeiro e o presidente estadual do PL (Partido Liberal), Reinaldo Azambuja / O Pantaneiro/Arquivo

O ex-prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, pré-candidato a deputado estadual pelo PL (Partido Liberal), confirmou presença na convenção estadual da legenda, marcada para o próximo sábado (01º), em Campo Grande. O político participará do encontro acompanhado por uma caravana formada por amigos, apoiadores e simpatizantes da região.

A mobilização organizada por Odilon busca demonstrar apoio à sua pré-candidatura e reforçar sua presença no cenário político estadual. A expectativa é de que moradores de Aquidauana e de municípios vizinhos acompanhem o ex-prefeito no evento, considerado um dos principais compromissos do calendário eleitoral deste ano.

A convenção será realizada das 08h às 12h, no Comitê Central do PL, localizado na Rua Flamboyant, nº 681, no bairro Cidade Jardim, em Campo Grande. Durante o encontro, o partido deverá homologar as candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para as eleições de 2026.

Além da oficialização dos nomes que disputarão o pleito, a convenção reunirá dirigentes partidários, filiados, prefeitos, vereadores, lideranças políticas, simpatizantes e convidados. O evento também marca o início da fase de consolidação das estratégias eleitorais da legenda em Mato Grosso do Sul.

Presidente estadual do Partido Liberal, Reinaldo Azambuja vem mobilizando filiados e simpatizantes para participarem da convenção. Segundo a direção da legenda, o encontro reafirma o compromisso do partido com a organização das chapas e com o fortalecimento de seu projeto político para as eleições de 2026.

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