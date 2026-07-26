Reinaldo Azambuja participa da Convenção Nacional do PL

Assessoria de Imprensa

O presidente regional do Partido Liberal em Mato Grosso do Sul e pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja, participou na manhã deste sábado (25), ao lado do governador Eduardo Riedel, da Convenção Nacional do PL, que confirmou a indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República.

A solenidade, realizada na Arena Pacaembu, em São Paulo, contou com a presença de inúmeras autoridades, entre elas o presidente da Argentina, Javier Milei, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Milhares de membros do partido, convidados e simpatizantes lotaram o espaço, em uma demonstração de força da legenda às vésperas da disputa eleitoral.

Em seu discurso, Flávio Bolsonaro apresentou as linhas gerais de seu programa de governo, com destaque para o plano de segurança "Brasil sem Medo", que propõe a redução da maioridade penal, a classificação de facções criminosas como organizações terroristas e a castração química para condenados por estupro. Também anunciou o programa "Brasil por Elas", voltado ao público feminino, com ampliação do acesso à internet e linhas de microcrédito para o empreendedorismo feminino.

"Sei exatamente o tamanho da responsabilidade que meu nome carrega: sou o filho mais velho do capitão que deu voz a milhares de brasileiros. Peço a Deus sabedoria e força para resgatar o Brasil. Quero que os filhos sejam estudantes e não militantes, que o agro seja respeitado e não endividado, e que o salário do trabalhador volte a durar até o fim do mês", afirmou Flávio, emocionado.

A grande atração internacional do evento, o presidente argentino Javier Milei, fez um discurso de cerca de 30 minutos e foi a liderança mais aplaudada da plateia. Milei criticou duramente o socialismo na América Latina e deixou um recado direto ao pré-candidato do PL: "Confiamos em você, Flávio, para conseguir parar a escória socialista. Os esquerdistas vão jogar duro — se preparem para uma grande batalha. Faça o Brasil grande novamente", declarou Milei, arrancando aplausos entusiasmados do público.

Reinaldo Azambuja conversou com a imprensa ao final do evento e destacou a importância da convenção como marco inicial da campanha: "Essa convenção é o pontapé inicial de uma grande caminhada que levará Flávio Bolsonaro à Presidência do Brasil. Precisamos enfrentar os grandes desafios e colocar o país no eixo do desenvolvimento, acabando com a gastança desenfreada do atual governo, que insiste em manter uma máquina administrativa inchada cujas obras não chegam às pessoas. Gasta-se mais com Brasília e quase nada com os municípios onde vivem os brasileiros. Tenho certeza de que Flávio é a pessoa certa para mudar isso e fazer o Brasil voltar a crescer, gerando emprego e renda para as famílias, com mais qualidade de vida através de investimentos federais naquilo que as pessoas mais precisam: segurança, saúde, educação e infraestrutura."

A convenção também contou com mensagens em vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro — reproduzido por inteligência artificial —, de Michelle Bolsonaro, e dos irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro, além de uma participação do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.