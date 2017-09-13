Governo vai elaborar proposta de reestruturação da carreira militar em MS

Uma comissão mista criada pelo Governo do Estado, nesta terça-feira (12), deve elaborar proposta de reestruturação das carreiras de Policial Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul. Além de apresentar uma nova proposta para as carreiras militares, a comissão deve organizar um planejamento de concursos públicos para ingresso nas respectivas carreiras.

Coordenado pelo secretário-adjunto da SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização), Édio de Souza Viégas, o grupo será integrado e composto pelo Tenente Coronel Marcelo Olassar Ramirez Dias, Tenente Coronel Divino Lopes Farias e pelas servidoras da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas da SAD, Lea Maria de Souza Ribeiro e Terezinha Arantes Bernardes.

Valorização

Com mais de cinco mil policiais na ativa, entre 2015 e 2017, um total de 3388 militares da Instituição se beneficiaram das promoções funcionais que representam um ganho médio de 3% nos salários da categoria. No acumulado de 2015, o ganho real de um soldado chega a 37,2%, incluindo o reajuste linear de 2,94% concedido a todos os servidores públicos estaduais neste ano.

Além das promoções, 3879 policiais militares passaram por cursos de formação nos últimos três anos. Os principais cursos são: Curso de Formação de Soldados, Curso de Formação de Cabos e Curso de Formação de Sargentos. Estão em andamento: Curso Superior de Polícia (40 tenentes-coronéis), Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (40 capitães e o curso de Habilitação de Oficiais com 59 alunos Oficiais oriundos do quadro de praças)

O Programa de investimentos “MS Mais Seguro”, lançado em julho de 2016, tem garantido mais de R$ 115 milhões para a estruturação das instituições ligadas à Segurança Pública, sendo mais de R$ 76 milhões em forma de viaturas, armamentos, convocação de efetivo e reestruturação da segurança pública nos 79 municípios.

Recentemente, o Governador Reinaldo Azambuja anunciou a abertura de 600 vagas, sendo 300 para o curso de formação de cabos e 300 vagas para o curso de formação de sargentos, ações que totalizam mais de R$ 3 milhões em investimentos na carreira dos policiais militares de Mato Grosso do Sul.