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Banda de Aquidauana fica em primeiro lugar em cinco categorias de concurso

Evento foi realizado neste final de semana, em Corumbá

Renan Nucci

Publicado em 02/10/2018 às 14:49

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A banda de percussão da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro, de Aquidauana, coordenada pelo professor Gerson Carlos Russi, conquistou prêmios importantes durante o primeiro Concurso Centro-Oeste de Bandas e Fanfarras realizado na cidade de Corumbá.

Foi campeã na categoria banda de percussão sênior. Além disso, foi primeiro lugar em musicalidade, primeiro lugar mor de comando, com Stefany Pariz, primeiro lugar em baliza com Marluce, primeiro lugar em maestro com Walmor Torres e segundo em corpo coreográfico.

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