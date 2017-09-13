VI Inflama Jovem traz grandes nomes da música católica nacional a Anastácio

O Grupo de Renovação Carismática e o Ministério Jovem da Diocese de Jardim estarão realizando no próximo final de semana, um dos maiores eventos da música católica já realizados nos municípios de Aquidauana e Anastácio. O VI Inflama Jovem acontecerá de 15 a 17 de setembro no Centro Poliesportivo de Anastácio (MS).

Serão 3 dias de experiência da presença de Deus através de ministrações, orações, música, dança e da palavra do Senhor. Entre as atrações culturais do evento, estão confirmadas a presença dos músicos Cassiano Meirelles (Canção Nova), Diego Fernandes, Nando Mendes e Thiago Dutra, que movimentam e anunciam por todo o Brasil a palavra de Cristo a milhares de jovens nesta nova geração.

As inscrições podem ser realizadas através do link facebook.com/diocesejardimmj. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Paroquial de Aquidauana através do telefone 3241-3086.