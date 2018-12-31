Capela de Aquidauana amanhece destruída nesta segunda

Uma notícia triste para os católicos neste último dia de 2018. A capela Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rodovia Camisão/Piraputanga - Estrada Parque amanheceu arruinada por um incendio que destruiu grande parte das estruturas durante a madrugada desta segunda-feira, 31. Ainda não se sabe o que causou as chamas e se o incêndio foi criminoso.