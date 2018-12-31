Capela de Aquidauana amanhece destruída nesta segunda

ACIDENTE OU CRIME
A Capela de Nossa Senhora Aparecida está localizada na Estrada Parque
Uma notícia triste para os católicos neste último dia de 2018. A capela Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rodovia Camisão/Piraputanga - Estrada Parque amanheceu arruinada por um incendio que destruiu grande parte das estruturas durante a madrugada desta segunda-feira, 31. Ainda não se sabe o que causou as chamas e se o incêndio foi criminoso.
Terenos
O caso aconteceu por volta das 19h de domingo (13), na Rua Noroeste, no Loteamento José Cardoso, em Terenos
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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