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Clube de Aventureiros Raios de Sol encerram 10 dias de jejum e oração da Igreja Adventista

Jovens se reuniram neste sábado (03) para fazer a ação de encerramento

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/03/2018 às 11:55

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Finalizando os 10 dias de Jejum e Oração da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Central de Aquidauana, os jovens que fazem parte do Clube de Aventureiros Raios de Sol participaram, na manhã deste sábado (03), de ação social e solidária no município.

De acordo com as informações repassadas ao jornal "O Pantaneiro", o período acontece uma vez por ano e, às 18h, na sede da Igreja, será encerrado com grande celebração, atividades e filmes.

O Clube tem encontro todos os domingos, na Escola Salústio Areias, e atende crianças de 6 a 9 anos, trabalhando e ensinando especialidades.

Mais informações sobre o grupo podem ser consultadas no site da Instituição

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