Clube de Aventureiros Raios de Sol encerram 10 dias de jejum e oração da Igreja Adventista

Fé
Jovens se reuniram neste sábado (03) para fazer a ação de encerramento
Finalizando os 10 dias de Jejum e Oração da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Central de Aquidauana, os jovens que fazem parte do Clube de Aventureiros Raios de Sol participaram, na manhã deste sábado (03), de ação social e solidária no município.
De acordo com as informações repassadas ao jornal "O Pantaneiro", o período acontece uma vez por ano e, às 18h, na sede da Igreja, será encerrado com grande celebração, atividades e filmes.
O Clube tem encontro todos os domingos, na Escola Salústio Areias, e atende crianças de 6 a 9 anos, trabalhando e ensinando especialidades.
Mais informações sobre o grupo podem ser consultadas no site da Instituição.
Terenos
O caso aconteceu por volta das 19h de domingo (13), na Rua Noroeste, no Loteamento José Cardoso, em Terenos
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