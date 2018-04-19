Paróquia celebra missa com apresentação de relíquia do Santo Afonso

De acordo com o padre Thiago Palmeira Machado, trata-se de um presente, um momento de graça e bênção para Aquidauana e região. “A relíquia de primeiro grau é um pedaço do corpo do Santo, neste caso um pedaço do osso. Ela veio da Itália e estava conservada no Seminário Santo Afonso, em Curitiba. E agora ela ficará na nossa Paróquia”, explicou.

Celebrada nesta quinta-feira (19) às 19h30 a missa do Santíssimo na Paróquia Nossa Senhora da Conceição contará com a chegada de uma relíquia de primeiro grau do Santo Afonso Maria de Ligório, vinda da Capela Santo Afonso do Seminário Redentorista de Curitiba, no Paraná.

O padre Thiago ainda esclarece que a Igreja Matriz terá um altar novo, doado por Marizete Marques Brum, dona da Farmácia Popular. Além disso, no próximo dia 28 de abril, o altar será consagrado. “Para que essa consagração seja consumada, é preciso colocar, sob ele, a relíquia de um santo, que será enterrada em uma urna, no local”, informou

A relíquia do Santo a ser colocada embaixo do altar, ainda ficará exposta para veneração dos fiéis até a sua consagração, conforme esclarece o pároco da matriz, que também convida a toda a comunidade para estar, logo mais, à missa do Santíssimo.

Afonso Maria de Ligório

Nacido Alphonsus Maria de' Liguori, foi um bispo católico italiano que se destacou como escritor espiritual, filósofo escolástico e teólogo. Ligório, que veio de uma família abastada, teve uma brilhante carreira em direito antes de ser ordenado padre. Depois disso, fundou uma ordem religiosa, a Congregação do Santíssimo Redentor (chamados "redentoristas") dedicada ao trabalho entre os pobres. Em 1762, foi nomeado bispo de Santa Agata de' Godos.

Afonso foi um escritor prodígio, publicando nove edições de sua "Teologia Moral" ainda em vida, além de outras obras devocionais e ascetas, além de muitas cartas. Entre suas obras mais famosas estão "As Glórias de Maria" e "O Caminho da Cruz", esta última utilizada ainda hoje em muitas paróquias durante os serviços religiosos da Quaresma.

Afonso foi canonizado em 1839 pelo papa Gregório XVI. Em 1871, Pio IX proclamou-o Doutor da Igreja (Doctor Zelantissimus). Um dos autores católicos mais lidos, é também o santo padroeiro dos confessores.