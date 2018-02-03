Em recepção calorosa, Dom Henrique revê amigos de Aquidauana

Apesar da agenda repleta de compromissos envolvendo a ordenação do 1º Padre de Aquidauana, o ex pároco da Princesa do Sul e atual Bispo de Dourados, Dom Henrique Aparecido de Lima participou nesta sexta-feira, 02, de uma confraternização para rever os amigos da comunidade católica da cidade.

Organizado pelo casal Felipe Orro e Viviane, o jantar foi marcado por alegria e muitas lembranças com amigos de diversas comunidades. O casal anfitrião agradeceu o esforço de Dom Henrique para participar do encontro e também de todos os amigos que puderam estar presente.

Convidado a se pronunciar, Dom Henrique relembrou um pouco dos momentos de sua passagem por Aquidauana e mais uma vez ressaltou a importância da necessidade da humildade na tragetória do sacerdócio. Encerrando suas palavras, ele destacou o momento histórico que a Igreja Católica está passando com a ordenação do missionário Cássio Oliveira e convocou a todos para participarem do evento. A celebração irá acontecer às 18 horas deste sábado, 03, na Igreja Matriz de Aquidauana.