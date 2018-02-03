Em recepção calorosa, Dom Henrique revê amigos de Aquidauana

Comunidade Católica
Dom Henrique ordenará 1º padre aquidauanense
Terenos
O caso aconteceu por volta das 19h de domingo (13), na Rua Noroeste, no Loteamento José Cardoso, em Terenos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS