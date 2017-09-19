Aparecida terá monumento da padroeira maior que o Cristo Redentor

Uma estátua gigante de Nossa Senhora Aparecida vai ser instalada em Aparecida (SP), cidade que abriga o Santuário Nacional, maior templo católico do país. O monumento, de 50 metros de altura, vai compor um parque temático dedicado à padroeira, ainda em obras, e será maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura.

O novo cartão-postal de Aparecida, que segundo o projeto poderá ser visto da Dutra, vai ser instalada, até dezembro, a três quilômetros da basílica que guarda a imagem de Nossa Senhora. A cidade, conhecida como "capital da fé", recebe 12 milhões de devotos por ano.

Idealizador do projeto, o artista Gilmar Pinna, diz que o trabalho é um presente dele para os devotos da santa. A estátua gigante da santa começou a ser confeccionada no último mês de janeiro, para celebrar os 300 anos do encontro da imagem por pescadores no rio Paraíba do Sul.

"A nova escultura foi toda feita em aço inoxidável, que é um material que dura muito tempo. Posso dizer que, como devoto, sou privilegiado por poder fazer esse trabalho", contou Pinna, que não cobrou para fazer o monumento.

A estátua, que ficará no centro de um mapa do Brasil, foi bancada por parceiros amigos do artista. Pinna é também autor de outros cinco monumentos, recém-instalados, em Aparecida. Eles recontam os milagres da santa.

Transporte

As peças do monumento começaram a ser transportadas por seis veículos entre caminhões e carretas nesta segunda-feira (18), a partir de Guarulhos (SP), do ateliê onde as peças foram produzidas. O monumento, feito com a ajuda de outros dez artistas, foi fracionado em mais de 20 pedaços para ser levado ao interior de São Paulo.

Essa é a primeira parte do transporte, que deve ser feito em outras três etapas, até o próximo mês. "Ainda estou concluindo a criação das peças", disse o artista, que também é autor da estátua gigante de São Jorge, instalada às margens da rodovia Hélio Smidt, a poucos quilômetros do aeroporto internacional de Cumbica. Inicialmente a escultura seria colocada no Itaquerão, mas foi rejeitada.

Parque temático

O parque dedicado à devoção em Aparecida terá 130 mil metros quadrados, com capacidade para cerca de dois mil veículos. A expectativa é que as obras no local, em fase de terraplanagem, fiquem prontas em dois anos. A estátua vai ser o principal ponto turístico do complexo.

De acordo com a Prefeitura de Aparecida, o monumento deve ser montado bem antes da conclusão do parque - a expectativa é que em dezembro esteja pronto. Ainda segundo a prefeitura, dentro da estátua será colocado um elevador panorâmico, com vista para a basílica.

“Esse monumento que a cidade está ganhando é o ponto de partida do parque municipal, que vai impulsionar ainda mais o turismo no município. O principal ponto atrativo com certeza é a imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do mapa do Brasil, mas haverá restaurantes e uma área verde. Para entrar, a ideia é que o morador não pague nada, já para o turista terá uma taxa”, afirmou o secretário de administração da cidade, Domingos Monteiro. O valor não foi definido.