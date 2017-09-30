Paróquia inicia novena e convida fiéis para marcha pela vida; confira programação

A Paróquia Imaculada Conceição divulgou programação desta semana. Entre eventos está visita a Lagoa Comprida, missa em celebração ao dia de Santa Teresinha e marcha pela vida.

- Neste sábado (30) as 19h30 os Redentoristas Cássio e Rodrigo serão ordenados diáconos na Paróquia São Luis Gonzaga em Londrina e a Paróquia pede que em todas as missas e celebrações seja rezado por estas intenções.

- Neste domingo (31) um evento da Igreja visitará a Lagoa Comprida. Haverá atividades para todas as famílias, arco e fecha, oficina de circo, atividades de saúde e de evangelização.

- Amanhã (31) é dia de Santa Teresinha e haverá missa solene às 19h30 na comunidade dedicada em sua honra.

- O CPP este mês será na segunda-feira (2), conforme calendário paroquial. Último CPP do ano tempo de agradecer a Deus.

- Na terça-feira (3) novena em honra a Padroeira do Brasil na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, será iniciada, na Vila Trindade, às 19h.

- No sábado (7) haverá a Marcha pela vida com concentração na Praça da Matriz.