Paróquia inicia novena e convida fiéis para marcha pela vida; confira programação

Eventos durante toda a semana
Neste domingo, missa celebra o dia de Santa Terezinha
A Paróquia Imaculada Conceição divulgou programação desta semana. Entre eventos está visita a Lagoa Comprida, missa em celebração ao dia de Santa Teresinha e marcha pela vida.
- Neste sábado (30) as 19h30 os Redentoristas Cássio e Rodrigo serão ordenados diáconos na Paróquia São Luis Gonzaga em Londrina e a Paróquia pede que em todas as missas e celebrações seja rezado por estas intenções.
- Neste domingo (31) um evento da Igreja visitará a Lagoa Comprida. Haverá atividades para todas as famílias, arco e fecha, oficina de circo, atividades de saúde e de evangelização.
- Amanhã (31) é dia de Santa Teresinha e haverá missa solene às 19h30 na comunidade dedicada em sua honra.
- O CPP este mês será na segunda-feira (2), conforme calendário paroquial. Último CPP do ano tempo de agradecer a Deus.
- Na terça-feira (3) novena em honra a Padroeira do Brasil na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, será iniciada, na Vila Trindade, às 19h.
- No sábado (7) haverá a Marcha pela vida com concentração na Praça da Matriz.
Terenos
O caso aconteceu por volta das 19h de domingo (13), na Rua Noroeste, no Loteamento José Cardoso, em Terenos
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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