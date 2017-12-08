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No 'Dia da Padroeira', Paróquia Nossa Senhora da Conceição realiza procissão no Bairro Alto

A procissão faz parte da Festa da Padroeira, que está sendo realizada desde o dia 08 de agosto, com demais eventos voltados à comunidade

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/12/2017 às 17:00

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Hoje, dia 8 de dezembro, é celebrado, em Aquidauana, o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, santa considerada a padroeira da cidade.

Como demonstração de fé, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição realiza, a partir das 18h, uma procissão que sairá da Comunidade Perpétuo Socorro, no Bairro Alto, com missa solene marcada para 19h30.

O evento desta sexta-feira está sendo realizado como confirmação da devoção da comunidade católica, após o fim da novena, que teve início no último dia 29 de novembro e se encerrou na última quinta-feira, dia 7 de dezembro. 

De acordo com o cronograma divulgado pela Paróquia, as comemorações da Festa da Padroeira seguem até o dia 10 de dezembro.

Santa

Comemoramos, neste dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Rainha de todos os santos.

Esta verdade, reconhecida pela Igreja de Cristo, é muito antiga. Muitos padres e doutores da Igreja oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como: cheia de graça, lírio da inocência, mais pura que os anjos.

A Igreja ocidental, que sempre muito amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em Teologia, para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu Filho. Isso é possível para a Onipotência de Deus, portanto, o Senhor, de fato, a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo.

Rapidamente a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio de sua mãe Sant’Ana, foi introduzido no calendário romano. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina Labouré pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: “Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós”.

No dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Ineffabilis Deus do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma: “Maria isenta do pecado original”.

A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo dizendo para Santa Bernadette e para todos nós: “Eu Sou a Imaculada Conceição”.

 


*Com informações do Portal Canção Nova

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