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Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é reconhecida como padroeira do Estado

Reconhecimento veio após aprovação do Projeto de Lei 210/2017, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB)

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/12/2017 às 15:13

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O Estado de Mato Grosso do Sul ganhou um presente especial nesta quarta-feira (20): em sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 210/2017, que reconhece a santa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira do Estado, foi aprovado em primeira e segunda votação.

O projeto, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), é subescrito por mais 15 deputados. Além disso, ele inclui a data de 27 de junho, quando é comemorado o Dia da Padroeira, ao Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

O texto também prevê que o Governo do Estado deverá prestar, anualmente, no dia em que é festejado o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as honras de Estado à padroeira, sendo que este dia não será considerado feriado estadual.

O reitor do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Dirson Gonçalves, comemorou a aprovação nas redes sociais. "Acabei de chegar da Assembleia Legislativa. Uma sessão tensa. Mas foi aprovado o projeto de lei. Agora é lei. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é padroeira oficial de Mato Grosso do Sul. Essa é uma conquista de todos nós Redentoristas. Estou muito feliz. Era um sonho", disse.

Santa

Haverá alguém que nunca tenha se sentido aflito em horas de dificuldades ou na perspectiva de alguma tragédia? Ou que jamais tenha tido necessidade de uma ajuda, seja ela espiritual, psicológica, afetiva ou material?

Com toda certeza, não, pois o ser humano, longe de ser auto-suficiente, é contingente por natureza: não tem condições de viver sem apoio de seus semelhantes, muito menos sem a contínua sustentação de Deus, Criador do universo.

Para esse estado de carência inevitável, Deus nos oferece uma solução infalível: o recurso à sua e nossa Mãe. Daí ser muito apropriado o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com o qual se patenteia a certeza do auxílio que Ela nos dá quando a Ela recorremos.

“Perpétuo Socorro” indica uma fonte de misericórdias que nunca se esgota, jamais se interrompe. “Nunca” significa em nenhum tempo, nenhum lugar, nenhuma circunstância. Por pior que seja a situação, por mais graves e numerosos que sejam nossos pecados, a Virgem Maria quer manter-nos continuamente sob sua insondável proteção e celestial amparo.

*Com informações dos Arautos do Evangelho

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