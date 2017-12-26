Governador estará no Santuário N. S. do Perpétuo Socorro para sancionar 'Lei da Padroeira'

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), deverá estar no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, na próxima quarta-feira (27), para sancionar a "Lei da Padroeira", que reconhece a santa que dá nome à igreja como Padroeira do Estado.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o administrador chegará ao local por volta de 09h para a solenidade, que será realizada durante a novena.

Padroeira

Conforme noticiado no último dia 20 de dezembro, a comunidade católica de Mato Grosso do Sul ganhou um presente de Natal adiantado: em sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 210/2017, que reconhece a santa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira do Estado, foi aprovado em primeira e segunda votação.

O projeto, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), é subescrito por mais 15 deputados. Além disso, ele inclui a data de 27 de junho, quando é comemorado o Dia da Padroeira, ao Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

O texto também prevê que o Governo do Estado deverá prestar, anualmente, no dia em que é festejado o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as honras de Estado à padroeira, sendo que este dia não será considerado feriado estadual.

Na ocasião, o reitor do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Dirson Gonçalves, comemorou a aprovação nas redes sociais. "Acabei de chegar da Assembleia Legislativa. Uma sessão tensa. Mas foi aprovado o projeto de lei. Agora é lei. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é padroeira oficial de Mato Grosso do Sul. Essa é uma conquista de todos nós Redentoristas. Estou muito feliz. Era um sonho", disse.