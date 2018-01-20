Festa de São Sebastião terá início às 17h30 deste sábado

O Dia de São Sebastião é celebrado neste sábado, dia 20 de janeiro, e o município de Aquidauana prestará as devidas homenagens ao homem conhecido em todo o mundo como o verdadeiro defensor da Igreja Católica.

No município, os festejos serão realizados pela segunda vez na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Segundo divulgado pela igreja, a celebração religiosa terá a bênção poderosa do Santo, que é invocado como protetor contra pestes, fome e guerra.

Confira, abaixo, o cronograma das festividades:

17h30 - Carreata (Saída da Igreja Matriz);

19h - Missa Solene;

20h30 - Festa Social (Praça de Alimentação e Apresentações Musicais).

As celebrações festivas contam com o apoio da Fundação de Turismo de Aquidauana, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, do Sindicato Rural do município, da Diocese de Jardim e do Serviço de Animação Vocacional (SAV).

Na última sexta-feira (19), o padre Sérgio celebrou, às 18 horas no Hospital Regional, missa em celebração ao santo.

São Sebastião

O santo de hoje nasceu em Narbonne; os pais eram oriundos de Milão, na Itália, do século terceiro. São Sebastião, desde cedo, foi muito generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele em relação à sua vida e à dos irmãos.

Ao entrar para o serviço no Império como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente e, principalmente, na alma. Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do Império. Esse grande homem de Deus ficou conhecido por muitos cristãos, pois, sem que as autoridades soubessem – nesse tempo, no Império de Diocleciano, a Igreja e os cristãos eram duramente perseguidos –, porque o imperador adorava os deuses. Enquanto os cristãos não adoravam as coisas, mas as três Pessoas da Santíssima Trindade.

Esse mistério o levava a consolar os cristãos que eram presos de maneira secreta, mas muito sábia; uma evangelização eficaz pelo testemunho que não podia ser explícito.

São Sebastião tornou-se defensor da Igreja como soldado, como capitão e também como apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos. Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse desejo: tornar-se mártir. E um apóstata denunciou-o para o Império e lá estava ele, diante do imperador, que estava muito decepcionado com ele por se sentir traído. Mas esse santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o Império era esse serviço; denunciando o paganismo e a injustiça.

São Sebastião, defensor da verdade no amor apaixonado a Deus. O imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num tronco e muitas flechadas sobre ele foram lançadas até o ponto de pensarem que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia, aproximou-se dele e percebeu que ele estava ainda vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao recobrar sua saúde depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o Império. Evangelizou, testemunhou, mas, dessa vez, no ano de 288 foi duramente martirizado.

São Sebastião, rogai por nós!

*Com informações do Portal Canção Nova