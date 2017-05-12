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Saúde

Unidades de saúde Aquidauana vão atender das 7h às 17h para vacinação

Flavio Brito

Publicado em 12/05/2017 às 15:56

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As 13 ESFs de Aquidauana realizam neste sábado (13), das 7h às 17h,  o Dia D da campanha nacional de vacinação contra a Influenza para todos os grupos prioritários (diabéticos, gestantes, puérperas, diagnosticados com doenças crônicas e idosos acima de 60 anos). Os profissionais em Educação que atuam em sala de aula também estão inseridos no grupo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças, causando 3 a 5 milhões de casos graves e 250.000 a 500.000 mortes todos os anos, no mundo. 

Estima-se que uma pessoa infectada seja capaz de transmitir o vírus para até dois contatos não imunes.  As crianças com idade entre um e cinco anos são as principais fontes de transmissão dos vírus na família e na comunidade, sendo 
que podem eliminar os vírus por até três semanas. 

Indivíduos imunocomprometidos podem excretar os vírus influenza por períodos mais prolongados, até meses. Recentemente, comprovou-se que os vírus sobrevivem em diversas superfícies (madeira, aço e tecidos) por 8 a 48 horas.

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