Unidades de saúde Aquidauana vão atender das 7h às 17h para vacinação

As 13 ESFs de Aquidauana realizam neste sábado (13), das 7h às 17h, o Dia D da campanha nacional de vacinação contra a Influenza para todos os grupos prioritários (diabéticos, gestantes, puérperas, diagnosticados com doenças crônicas e idosos acima de 60 anos). Os profissionais em Educação que atuam em sala de aula também estão inseridos no grupo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças, causando 3 a 5 milhões de casos graves e 250.000 a 500.000 mortes todos os anos, no mundo.

Estima-se que uma pessoa infectada seja capaz de transmitir o vírus para até dois contatos não imunes. As crianças com idade entre um e cinco anos são as principais fontes de transmissão dos vírus na família e na comunidade, sendo

que podem eliminar os vírus por até três semanas.

Indivíduos imunocomprometidos podem excretar os vírus influenza por períodos mais prolongados, até meses. Recentemente, comprovou-se que os vírus sobrevivem em diversas superfícies (madeira, aço e tecidos) por 8 a 48 horas.