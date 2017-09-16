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Eventos em Aquidauana e Anastácio oferecem exames gratuitos e campanha de doação de sangue

Ação ‘Dia da Saúde’ também realizará cadastro de medula óssea

Daniele Valentin

Publicado em 16/09/2017 às 14:00

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(Foto: Rhobson Tavares)
(Foto: Rhobson Tavares)

Duas ações importantes ocorrem em Aquidauana e Anastácio, desde o início da manhã deste sábado (16). Neste dia diferenciado, moradores das duas cidades poderão passar por exames gratuitos da carreta do Hospital do Câncer, doar sangue e ainda realizar o cadastro no banco de doadores de medula óssea. O mutirão também conta com tendas com cortes de cabelo e orientações relacionadas a saúde.

A Carreta do Hospital do Câncer de Barretos chegou em Anastácio na quinta-feira (14) para atender mulheres, de 25 a 69 anos, com exames preventivos de papanicolau e mamografia. Os atendimentos seguem até este sábado. Os exames serão realizados no interior da carreta do hospital, mas os resultados sairão em Campo Grande.  

Leia Também

• No sábado, moradores poderão doar sangue e tirar dúvidas na área da saúde

• Oportunidade: mulheres podem realizar mamografia e preventivo até sábado (vídeo)

Para ser atendida basta se dirigir até à carreta e levar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovantes de residência. O veículo está estacionado em Anastácio.

Já o evento da Prefeitura de Aquidauana ocorre no pátio do Hemonucleo do município.

Quem pode ser um doador de sangue

Para doar, o candidato deve estar com boa saúde; ter idade entre 16 anos completos e 69 anos, sendo que os menores de idade deverão apresentar autorização dos responsáveis; pesar acima de 55 kg. É necessário portar documento de identidade original e com foto. Não precisa estar em jejum. Não fumar uma antes e após a doação. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. O doador deve estar bem alimentado. Para quem nunca doou a idade limite é de 60 anos.

Cadastro de Medula Óssea

Durante a campanha também haverá o cadastro de medula óssea, realizado através da coleta de uma pequena quantidade de sangue. Qualquer pessoa saudável com idade entre 18 e 55 anos é um doador em potencial.

No Brasil, as chances de encontrar uma medula compatível de doador não aparentado é, em média, de uma a 100.000. E para encontrar medula compatível de doador aparentado é de aproximadamente 30%.

 

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