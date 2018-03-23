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Saúde

Paciente que morreu por gripe fazia parte de grupo de risco e não tinha sido vacinada

Mulher de 58 anos estava internada em hospital particular

Renan Nucci

Publicado em 23/03/2018 às 17:44

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A Secretaria de Estado de Saúde confirmou no começo da tarde de hoje que a paciente de 58 anos que morreu em Campo Grande por conta da Influenza H3N2 não tinha sido vacinada. Ela estava inserida no grupo de risco porque tinha diabetes e hipertensão. A vítima estava internada no hospital El Kadri e faleceu no dia 17 deste mês, mas a informação do que causou o óbito foi publicada em boletim epidemiológico nesta quinta-feira (22).

O motivo de ela não ter sido vacinada, apesar de constar no grupo de risco e, por tanto, ter condições de receber a dose no serviço público de saúde não foi revelado. Esta foi a primeira morte do ano por conta de gripe.

Conforme o boletim, todo o Estado tem 56 casos notificados de pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave que estão sob investigação. A maioria dos casos estão em Campo Grande, onde 40 pacientes estão internados.

Além desses, outros três casos de pacientes com a gripe Influenza estão confirmados. Um paciente de Jardim está com H1N1, um de Campo Grande com H3N2 e outro da Capital com a Influenza B.

Em comparação com anos anteriores, Mato Grosso do Sul ainda tem números baixos de óbitos por gripe. No ano passado, foram seis mortes pela doença. Já em 2016, quando houve a maior epidemia desde 2009, foram 103 mortes pelo vírus Influenza.

BAIXA PROCURA

No ano passado, houve baixa procura da população para receber a vacina contra a Influenza. O período de vacinação chegou a ser prorrogado para que todas as pessoas dos grupos de risco recebessem a proteção. Em Campo Grande, a prefeitura abriu o procedimento para toda a população depois que houve sobra da vacina.

No Estado, 197.737 pessoas tinham que receber a vacinação em 2017, de acordo com a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. Depois de o prazo ter vencido, 52% da cobertura vacinal tinha sido protegida.

O poder público justificou essa baixa procura ano passado porque não houve epidemia da doença recentemente.

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