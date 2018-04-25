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Mulher internada em Naviraí contraiu gripe H3N2 após passagem pela Capital

Vítima ficou uma semana em Campo Grande antes de apresentar os sintomas

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/04/2018 às 07:30

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Mulher de 20 anos, moradora de Naviraí, contraiu o vírus H3N2 depois de passar uma semana em Campo Grande, conforme informações da Gerência de Saúde da prefeitura local. A mulher começou a apresentar os sintomas no último sábado (21), justamente quando voltou para a cidade.

O caso foi confirmado através de exame feito pelo LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul), disse o gerente de saúde Edvan Thiago Barros Barbosa.

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Segundo ele, a mulher foi medicada e está internada na ala de isolamento da Santa Casa de Naviraí. Este é o segundo caso de H3N2 em um intervalo de uma semana. O primeiro aconteceu no último dia 19 e causou a morte da advogada Monica Reis, 30.

O gerente de Saúde, Edvan Barbosa afirmou que os postos de saúde da cidade estão oferecendo a vacina contra a gripe para todos os grupos de risco.

Edvan lamenta que estejam surgindo boatos para alarmar a população. Segundo ele pessoas não identificadas estão produzindo Fakenews, as famosas noticias falsas na internet. 

Uma nota falsa foi publicada no Facebook e reproduzida em site local de notícias dando conta que uma adolescente de dezesseis anos estaria internada com suspeita de H3N2. “Já confirmamos falta de veracidade da notícia e estamos alertando a população de que a situação está sobre controle”, finalizou.

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