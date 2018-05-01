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Casos de Chikungunya sobem para 11, em Pedro Juan Caballero

Casos de dengue confirmados chegaram a quatro no mesmo período

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2018 às 09:02

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O diretor da 13ª Região de Saúde, do Ministério da Saúde do Paraguai, doutor Rubén Paio Medina, declarou ontem (30), que até o momento, já foram confirmados 11 casos de chikungunya em Pedro Juan Caballero.

Segundo o médico, a situação é motivo de preocupação para as autoridades de saúde na região, visto que uma situação considerada atípica no país. "Ficamos muito surpresos com o aumento no número de casos confirmados da doença", declarou em entrevista ao jornal ABC Cardinal. 

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Medina explicou que a primeira suspeita foi confirmada no final de março e que em abril, os registros aumentaram bastante. Todos os casos foram confirmados com avaliações clínicas e laboratoriais e o profissional admite que podem existir mais pessoas infectadas, porém, aguardam confirmação dos exames.

Em referência aos casos de dengue, informou que até o momento foram comprovados quatro casos e que todos os pacientes já receberam alta do hospital e permanecem fora de risco. No entanto, os casos de chikungunya somaram mais que o dobro  da dengue, registrando um fenômeno incomum no Paraguai.  

O representante governamental informou ainda que já foram identificadas pessoas com sintomas da doença, em Assunção. " A chikungunya é caracterizada pela dor mutiladora e a responsabilidade de não espalhar este vírus é dever de todos os cidadãos ", alertou. 

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