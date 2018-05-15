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Saúde

Secretaria divulga cirurgias da Caravana da Saúde nos Hospitais

Procedimentos serão realizados entre maio e dezembro deste ano

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/05/2018 às 11:44

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A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou os procedimentos cirúrgicos a serem realizados no programa Caravana da Saúde nos Hospitais, entre maio e dezembro deste ano. Por algumas correções na resolução, já publicada em abril, o Governo do Estado republicou no Diário Oficial de hoje (15).

Conforme a publicação, serão realizadas cirurgias geral, vascular, ortalmológica, ginecológica, otorrinolaringologia e urológica.

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O objetivo do programa é reduzir o tempo de espera por cirurgias, que serão realizadas após atendimento dos pacientes por meio de mutirões organizados durante o ano.

Os municípios e hospitais que receberão os mutirões e cirurgias da Caravana da Saúde ainda não foram divulgados pelo Governo do Estado, assim como o cronograma das ações.

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