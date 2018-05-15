Secretaria divulga cirurgias da Caravana da Saúde nos Hospitais

Saúde
Procedimentos serão realizados entre maio e dezembro deste ano
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou os procedimentos cirúrgicos a serem realizados no programa Caravana da Saúde nos Hospitais, entre maio e dezembro deste ano. Por algumas correções na resolução, já publicada em abril, o Governo do Estado republicou no Diário Oficial de hoje (15).
Conforme a publicação, serão realizadas cirurgias geral, vascular, ortalmológica, ginecológica, otorrinolaringologia e urológica.
O objetivo do programa é reduzir o tempo de espera por cirurgias, que serão realizadas após atendimento dos pacientes por meio de mutirões organizados durante o ano.
Os municípios e hospitais que receberão os mutirões e cirurgias da Caravana da Saúde ainda não foram divulgados pelo Governo do Estado, assim como o cronograma das ações.
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS