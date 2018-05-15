Secretaria divulga cirurgias da Caravana da Saúde nos Hospitais

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou os procedimentos cirúrgicos a serem realizados no programa Caravana da Saúde nos Hospitais, entre maio e dezembro deste ano. Por algumas correções na resolução, já publicada em abril, o Governo do Estado republicou no Diário Oficial de hoje (15).

Conforme a publicação, serão realizadas cirurgias geral, vascular, ortalmológica, ginecológica, otorrinolaringologia e urológica.