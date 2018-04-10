Corpo de Bombeiros Militar atua como parceiro Caravana da Saúde Indígena em Aquidauana

Saúde Indígena
Atendimento com diversas atividades à comunidade aconteceu na Aldeia Lagoinha
A Caravana da Saúde atendeu a população indígena dos municípios de Aquidauana e região, no período de 06 a 08 de abril. A ação em saúde, que ocorreu na Aldeia Lagoinha, contou com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul desde as vistorias e procedimentos necessários à certificação do evento em consonância com o que prevê o Código de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos, até a prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar, desenvolvimento de atividades de rapel para as crianças indígenas, exposição de materiais da atividade operacional do CBMMS, distribuição de publicações com dicas de segurança, focadas no público infanto-juvenil, veiculação de vídeos de prevenção a acidentes diversos e divulgação dos trabalhos da Corporação ao público local.
O evento contou ainda com a participação do Projeto Bombeiros do Amanhã, com objetivo de contribuir para com o desenvolvimento cultural e social das crianças, propiciando-lhes a oportunidade de conhecer a estrutura da Caravana e a cultura indígena e exercitarem a cidadania ao levar parte dos conhecimentos que adquirem junto à Corporação à sociedade.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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