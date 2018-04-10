Corpo de Bombeiros Militar atua como parceiro Caravana da Saúde Indígena em Aquidauana

A Caravana da Saúde atendeu a população indígena dos municípios de Aquidauana e região, no período de 06 a 08 de abril. A ação em saúde, que ocorreu na Aldeia Lagoinha, contou com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul desde as vistorias e procedimentos necessários à certificação do evento em consonância com o que prevê o Código de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos, até a prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar, desenvolvimento de atividades de rapel para as crianças indígenas, exposição de materiais da atividade operacional do CBMMS, distribuição de publicações com dicas de segurança, focadas no público infanto-juvenil, veiculação de vídeos de prevenção a acidentes diversos e divulgação dos trabalhos da Corporação ao público local.

O evento contou ainda com a participação do Projeto Bombeiros do Amanhã, com objetivo de contribuir para com o desenvolvimento cultural e social das crianças, propiciando-lhes a oportunidade de conhecer a estrutura da Caravana e a cultura indígena e exercitarem a cidadania ao levar parte dos conhecimentos que adquirem junto à Corporação à sociedade.