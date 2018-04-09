Fim semana é marcado por 40 ocorrências dos Bombeiros em Aquidauana/Anastácio

No último sábado (7) na rodovia BR 262 via de acesso a estrada de Taunay, uma vítima de capotamento mobilizou a Equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros. Uma mulher de 51 anos, foi arremessada para fora do veículo. Consciente e orientada, apresentou apenas ferimentos no cotovelo esquerdo. Foi atendida pelo Resgate e transportada até a residência de sua mãe na Aldeia Ypegue, a fim de solicitar guincho para remover seu carro.

O 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente – Aquidauana/ Anastácio - emitiu boletim hoje (9) sobre as principais ocorrências registradas neste fim de semana na região. No total, quarenta chamadas de socorro foram contabilizadas nas últimas 72 horas, a maioria decorrente de acidentes de trânsito.

Já na Duque de Caxias, Centro de Aquidauana, por volta das 14h55, mais uma colisão envolvendo duas motos. Uma jovem de 21 anos colidiu com outro de 20, acidente que mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros. Ambos foram encaminhados ao PS da cidade.

No final da tarde de sábado, acidente envolvendo uma criança de 11 anos e um adolescente de 14 mobilizou o Resgate. Às 18h07 na Rua Projetada B rotatória do Cristo Rei em Anastácio, acidente de trânsito deixou os menores com ferimentos leves. Foram encaminhados ao OS de Aquidauana.

Já na manhã de domingo (8) mais um capotamento aconteceu na BR 262 após o trevo de Anastácio. O acidente ocorreu com homem de 51 anos que estava fora do veículo no momento do Resgate, com o nariz sangrando, mas consciente. Foi conduzido ao Pronto Socorro de Aquidauana.

E na tarde de ontem, por volta das 14h30, acidente de trânsito com sete vítimas na Rodovia MS 345 no Indaia III, mobilizou a Equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros. Rapaz de 26 anos com sinais de embriaguez teria causado acidente envolvendo mais cinco pessoas, entre elas duas crianças de 1 ano cada, outra de 3 e outra de 7 anos e a mãe, de 32 anos. Todos foram atendidos pelo Resgate e encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Ainda conforme o boletim, duas pessoas foram atendidas pela Equipe de Salvamento com sintomas de intoxicação por álcool.