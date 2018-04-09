Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:32

Buscar

Últimas notícias
X

Balanço

Fim semana é marcado por 40 ocorrências dos Bombeiros em Aquidauana/Anastácio

Maioria dos atendimentos se refere a colisões no trânsito nas últimas 72 horas

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/04/2018 às 09:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente – Aquidauana/ Anastácio - emitiu boletim hoje (9) sobre as principais ocorrências registradas neste fim de semana na região. No total, quarenta chamadas de socorro foram contabilizadas nas últimas 72 horas, a maioria decorrente de acidentes de trânsito.

No último sábado (7) na rodovia BR 262 via de acesso a estrada de Taunay, uma vítima de capotamento mobilizou a Equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros. Uma mulher de 51 anos, foi arremessada para fora do veículo. Consciente e orientada, apresentou apenas ferimentos no cotovelo esquerdo. Foi atendida pelo Resgate e transportada até a residência de sua mãe na Aldeia Ypegue, a fim de solicitar guincho para remover seu carro.

Leia Também

• Bombeiros registram 19 ocorrências em Aquidauana/Anastácio nas últimas 48 horas

• Gestante desmaia em moto e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros

• Governador assina decreto de novos concursos para PM e Bombeiros

Já na Duque de Caxias, Centro de Aquidauana, por volta das 14h55, mais uma colisão envolvendo duas motos. Uma jovem de 21 anos colidiu com outro de 20, acidente que mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros. Ambos foram encaminhados ao PS da cidade.

No final da tarde de sábado, acidente envolvendo uma criança de 11 anos e um adolescente de 14 mobilizou o Resgate. Às 18h07 na Rua Projetada B rotatória do Cristo Rei em Anastácio, acidente de trânsito deixou os menores com ferimentos leves. Foram encaminhados ao OS de Aquidauana.

Já na manhã de domingo (8) mais um capotamento aconteceu na BR 262 após o trevo de Anastácio. O acidente ocorreu com homem de 51 anos que estava fora do veículo no momento do Resgate, com o nariz sangrando, mas consciente. Foi conduzido ao Pronto Socorro de Aquidauana.

E na tarde de ontem, por volta das 14h30, acidente de trânsito com sete vítimas na Rodovia MS 345 no Indaia III, mobilizou a Equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros. Rapaz de 26 anos com sinais de embriaguez teria causado acidente envolvendo mais cinco pessoas, entre elas duas crianças de 1 ano cada, outra de 3 e outra de 7 anos e a mãe, de 32 anos. Todos foram atendidos pelo Resgate e encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Ainda conforme o boletim, duas pessoas foram atendidas pela Equipe de Salvamento com sintomas de intoxicação por álcool.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo