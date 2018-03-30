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Bombeiros registram 19 ocorrências em Aquidauana/Anastácio nas últimas 48 horas

Segundo a corporação, a maioria foi de acidentes de trânsito que aconteceram em apenas 2 dias da Semana Santa

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/03/2018 às 09:26

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O 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente – Aquidauana/Anastácio divulgou na manhã desta sexta-feira (30) boletim sobre as principais ocorrências registradas entre os dias 28 (quarta-feira) e 29 (quinta-feira).

No total, os Bombeiros foram acionados pelo menos 19 vezes nas últimas 48 horas. A maioria das ocorrências foram relacionadas a acidentes de trânsito. Entre eles, está uma vítima de queda de moto na quarta (28) ao final da manhã, na Rua Duque de Caxias em frente à Sertão, em Aquidauana. Uma jovem de 22 anos, após cair do veículo, se queixou de dores nas costas e foi atendida pela Equipe de Resgate e Salvamento e, posteriomente, encaminhada ao pronto socorro do município.

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Ao final do mesmo dia, na Rua XV de Agosto esquina com Joaquim Nabuco em Aquidauana, uma vítima de acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros. Colisão entre carro e bicicleta deixou um homem de 48 anos com dores nas pernas, após a batida. Também foi encaminhado ao PS.

Já ontem, a corporação foi acionada para atender uma gestante de oito meses, vítima de queda de moto na Rua Carlos Ferreira Bandeira, fundos do Motel Pantano, em Aquidauana, no início da tarde. A mulher foi encaminhada ao hospital e passa bem.

Outro acidente envolvendo carro e moto foi registrado também no início da noite de ontem (29). Às 18h39, uma mulher de 32 anos caiu da moto, após colidir com carro. Ela estava sem capacete no momento da queda, mas sofreu apenas pancada no joelho esquerdo e corte no pé esquerdo. Foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao PS.

Por fim, à noite, por volta das 21h35, na Rua Roberto Scaff em frente a Brinquedo Teca, em Aquidauana, mais uma batida entre carro e moto resultou em duas vítimas do acidente de trânsito. Um jovem de 16 anos, condutor da moto, teve traumas nas costelas do lado direito, escoriações nos joelhos e cotovelos e o garupa, de 15 anos, teve ferimentos no cotovelo direito e palma da mão esquerda. Ambos foram atendidos pelo Resgate e transportados ao pronto socorro.

*Com informações da Assessoria dos Bombeiros Militar de MS

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